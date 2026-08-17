Esclusiva: Belghali-Sassuolo, Iannoni possibile chiave

18/08/2026 | 00:05:30

Belghali e il Sassuolo: una pista anticipata nei giorni scorsi e che abbiamo riscaldato ulteriormente nella tarda mattinata. È una pista avanzata che va completata. La valutazione è scesa a 7-8 milioni, ci potrebbe essere una contropartita tecnica come nel caso di Lella che ha consentito di chiudere l’operazione Montipò con il Venezia. E un indiziato potrebbe essere il centrocampista Edoardo Iannoni, classe 2001, che piace al Verona.

Foto: sito Verona