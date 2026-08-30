Esclusiva: Belghali, il Venezia torna forte (oltre un mese dopo)

30/08/2026 | 12:46:09

Il forte interesse del Venezia per il terzino algerino Belghali non è sicuramente una sorpresa per chi ci segue. Ne abbiamo parlato oltre un mese fa, era il 28 luglio, quando il nome di Belghali mai era stato accostato al club lagunare. L’ulteriore novità delle ultime ore è che il Venezia ora ha intenzione di rilanciare e chiudere, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. L’ultimo mese di Belghali è stato abbastanza tormentato anche per sua scelta: il Verona aveva chiuso con il Sassuolo, operazione da 7 milioni più l’inserimento del centrocampista Iannoni, ma l’algerino ha detto no. Il Torino, posizionato da settimane, sta continuando a trattare. Ma l’irruzione del Venezia può essere quella giusta per sbaragliare la concorrenza.

Foto: Sito Verona