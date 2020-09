Esclusiva: Belec-Capezzi-Tutino, è tris Salernitana

La Salernitana chiude un importante tris. Oggi verranno definiti i dettagli per Gennaro Tutino con il Napoli, ieri lunga riunione e accordi. Dal Napoli, come già raccontato, non arriverà il centrocampista Palmiero. E negli ultimissimi minuti accordo con la Samp sia per il portiere Belec, inseguito da tempo, che per il centrocampista Capezzi. La Salernitana accoglie, dunque, altri tre acquisti in vista dell’esordio di sabato in campionato contro la Reggina.

Foto: logo Salernitana