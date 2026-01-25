Esclusiva: Belahyane ha detto sì al Verona. Ora tocca alla Lazio

25/01/2026 | 23:45:22

In serata Reda Belahyane ha detto sì al Verona e si tratterebbe di un ritorno. Il centrocampista classe 2004 gradirebbe una nuova esperienza con l’Hellas che ha mosso passi importanti, adesso spetta alla Lazio aprire completamente. Belahyane è stato cercato nelle scorse settimane dal Torino e ha un paio di proposte dall’estero, adesso il club biancoceleste deve decidere le operazioni in uscita anche in rapporto agli altri movimenti che dovrà fare in questa settimana abbondante di calciomercato.

