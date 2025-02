Esclusiva: Belahyane, che bagarre! E la Viola c’è. Ghilardi piace anche al Como

Rada Belahyane è un eccellente centrocampista, classe 2004, dal futuro assicurato. Anche a Monza, all’interno della preziosissima vittoria del Verona, ha confermato tutte le sue innegabili qualità. Dopo mezzanotte vi abbiamo segnalato l’irruzione a sorpresa della Fiorentina dopo la riapertura inattesa per Ndour (a proposito: le condizioni per il centrocampista di proprietà del Paris Saint-Germain sono cambiate nelle ultime 48 ore con un lavoro sotto traccia, è il mercato per chi non lo conosce). Belahyane piace moltissimo ai viola che non mollano certo Fagioli ma che di sicuro prenderanno due centrocampisti, con Richardson in uscita solo a determinate condizioni. Quindi, occhio. Nelle ultime ore per Il classe 2004 ci ha provato anche la Lazio che ha proposto le stesse condizioni di una ventina di giorni fa: prestito con obbligo di riscatto biennale. Qualche settimana fa quelle condizioni erano state respinte, vedremo. È chiaro che un’offerta diretta per il cartellino potrebbe far saltare il banco, ben oltre i tentativi di avere formule favorevoli. In corsa c’è il Rennes, più defilato il Marsiglia. Aggiornamento su Daniele Ghilardi: per il difensore centrale la Fiorentina detiene il 50 per cento del cartellino, ma deciderà probabilmente in base alla vicenda Comuzzo. Tra Hellas e viola ci sono ottimi rapporti, non a caso Biraghi (che abita a Verona) può essere una soluzione a prescinde da uno scambio. Attenzione, però, perché su Ghilardi si sono materializzati Como e Parma, soprattutto i lombardi farebbero un investimento per il cartellino.

Foto: sito Verona