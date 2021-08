Esclusiva: Basic-Kostic alla Lazio, doppia svolta in arrivo. E non solo

Due colpi che vi abbiamo annunciato in tempi non sospetti: Toma Basic e Filip Kostic alla Lazio, doppio svolta in arrivo. Il club biancoceleste conta di sbloccare la situazione legata all’indice di liquidità, non soltanto con una cessione illustre (l’indiziato resta Correa) ma anche tramite l’eventuale vendita della Salernitana e anche in questo caso possono essere giorni caldi. Basic ha detto no a due club per spettare la Lazio, l’accordo con il centrocampista c’è da settimane e settimane, trovarlo con il Bordeaux non sarà un intoppo. Kostic è stato il primo nome accostato da noi alla Lazio, il recente incontro tra Tare e il suo agente Ramadani ha portato a questo risultato: l’esterno serbo è stato bloccato dagli uomini di Lotito, al netto delle smentite dell’Eintracht che ha già preso i sostituto. Il posto da extracomunitario verrà liberato con il parcheggio in prestito di Kamenovic, al netto di eventuali altre soluzioni. Negli ultimi giorni alla Lazio è stato nuovamente proposto Torreira, mentre dovrebbe arrivare un altro esterno offensivo più avanti: Brekalo e Callejon sono nomi spendibili, sempre se nel frattempo non troveranno altre soluzioni. E non escludiamo sorprese. Intanto, Basic e Kostic per consentire a Maurizio Sarri di lavorare sempre meglio con il suo 4-3-3 fresco di nomina in casa Lazio.

Foto: Twitter Europa League