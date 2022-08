Esclusiva: Bartolomei e Di Carmine al Perugia è fatta

È fatta per il ritorno di Samuel Di Carmine al Perugia. Pochi minuti fa gli accordi definitivi per l’attaccante in uscita dalla Cremonese. Colpo importante per il club umbro che non era riuscito a raggiungere e centrare gli obiettivi Moncini e Gondo. Di Carmine ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per un’altra stagione: molto presto sarà ufficiale. Anche il centrocampista Bartolomei, come anticipato nel pomeriggio, sarà un nuovo rinforzo di Castori. Tutto confermato, doppia operazione in porto.