Esclusiva: Barrow, si muovono Spal e Samp. Ma il Verona insiste

Musa Barrow potrebbe lasciare l’Atalanta durante il mercato di gennaio. Per l’attaccante gambiano classe ’98 sono stati mossi passi concreti sia dalla Spal che dalla Sampdoria, entrambe a caccia di un rinforzo nel reparto avanzato in vista della sessione invernale. L’Atalanta è stata già contattata per il prestito, ma su Barrow c’è molta concorrenza: insiste soprattutto il Verona, che già la scorsa estate aveva provato a ingaggiare il talentuoso 21enne.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta