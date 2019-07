Un incontro a Zingonia tra Atalanta e Parma per parlare di Musa Barrow. La conferma del forte interesse del Parma per l’attaccante che uscirà quando il club di Percassi prenderà un sostituto. Barrow è stato promesso al Parma, una soluzione che sta bene anche all’Atalanta, in questo modo il gambiano avrebbe la possibilità di giocare con una certa continuità. Ora Barrow da stasera andrà in ritiro con i compagni, il Parma è destinazione gradita, non resta che attendere.

Foto: sito Ufficiale Atalanta