Esclusiva: Barrow, ora ci prova anche il Brighton

Musa Barrow è sempre un attaccante molto seguito, ma la richiesta del Bologna non è inferiore ai 15 milioni. Il Torino era arrivato a 10, tuttavia il club rossoblù non ha ridimensionato la richiesta e quindi la trattativa non è andata avanti. Nelle ultime ore si è materializzato il Brighton che vorrebbe prenderlo in prestito garantendo l’obbligo. Ma la cifra da offrire è sempre la stessa, non sotto i 15 milioni.

Foto: Twitter Bologna