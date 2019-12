Esclusiva: Barrow, l’Atalanta vuole venderlo. La risposta al Verona e l’attesa di Samp, Bologna e Spal

Musa Barrow è un chiodo fisso del Verona. C’è stato un incontro con l‘Atalanta che ha portato alla richiesta ufficiale di un prestito, secondo quelle che erano le strategie estive dell’Hellas, respinte allora dal club nerazzurro. La novità è che adesso l’Atalanta sta entrando nell’ordine delle idee di cedere l’attaccante per una base di 15 milioni più eventuali bonus, a queste condizioni il Verona sarebbe tagliato fuori. L’Hellas prenderebbe Barrow in prestito e per 6 mesi avrebbe il gradimento del diretto interessato. Il classe ’98 piace molto al Bologna (new entry) che potrebbe fare l’investimento, alla Spal e in modo particolare alla Samp che ha messo sul piatto il cartellino di Caprari. Quest’ultimo è un profilo gradito a Gasperini, era una condizione estiva respinta a suo tempo dalla Samp, ma ora è l’Atalanta a fare resistenza perché vuole fare cassa. Il Verona, in ogni caso, vuole un attaccante con quelle caratteristiche e intanto valute le offerte per giugno sui gioielli dell’organico: su Kumbulla c’è l‘Inter, su Amrabat e Rrahmani il Napoli.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta