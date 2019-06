Esclusiva: Barrow in evidenza nella lista del Lecce

Il Lecce è al lavoro per preparare il prossimo campionato di Serie A. Uno dei nomi in evidenza sulla lista del club salentino è quello di Musa Barrow, attaccante gambiano dell’Atalanta. Il classe ’98 è un profilo che piace molto a Liverani, nelle ultime ore il Lecce ha mosso i primi passi per sondare il terreno. E la Dea potrebbe anche decidere di mandare Barrow a giocare con continuità nell’anno della storica Champions.

Foto: sito ufficiale Atalanta