Esclusiva: Barrow, in agenda incontro tra Atalanta e Bologna

Musa Barrow è la prima scelta per l’attacco del Bologna con l’avallo totale di Sinisa Mihajlovic. Dopo i fitti contatti dei giorni scorsi, molto presto (probabilmente già domani) ci sarà un incontro con l’Atalanta per arrivare a una soluzione. Il club di Percassi non cede lo specialista gambiano in prestito, per questo ha detto no all’Hellas. La Samp ci ha provato, al Parma piace molto ma solo in caso di uscita a gennaio di Kulusevski, il Bologna vuole entrare nel vivo. Valutazione: 15 milioni più eventuali bonus. Possibile formula: prestito con obbligo.

Foto: Atalanta Twitter