Esclusiva: Barrow, il Bologna ha poco tempo. Mercoledì vertice con il Toro

Musa Barrow vivrà giorni, forse ore, decisivi per il suo futuro. Il Bologna ha già incontrato – come noto – diverse volte l’Atalanta, poi la trattativa si è allargata al difensore Ibanez e non si è arrivati all’accordo. Mihajlovic vuole solo lui in attacco e per ora non ha preso in considerazione altri candidati. Il Bologna ha tempo fino a domani per trovare la giusta quadratura dal punto di vista economico: ballano ancora un paio di milioni e il cartellino di Ibanez fa lievitare la valutazione complessiva. Altrimenti è già stato fissato per mercoledì un incontro con il Toro che prenderebbe Barrow in prestito con obbligo di riscatto da circa 15 milioni, considerato che i granata possono cedere sia Zaza (offerte da Cina, Russia e Sassuolo) che Iago Falque (cercato da club spagnoli). Nella trattativa con il Toro non entrerebbe Bonifazi visto che l’Atalanta sembra orientata su Caldara, mentre sul difensore granata resta forte la Fiorentina, seguita dalla Spal. Barrow gradisce il Toro, ma chiaramente sa che a Bologna avrebbe una visibilità assoluta. Proprio per questo ora tocca, senza perdere troppo tempo, al club di Saputo.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta