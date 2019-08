Barrow ha voglia di giocare, ha mercato all’estero, ma probabilmente resterà in Italia anche perché l’Atalanta non vuole privarsi del cartellino. È stato accostato al Cagliari, in alta ci sono pochi margini. C’è stato un sondaggio Samp, ma è l’Hellas Verona oggi ad avere le maggiori chance per il prestito, ma prima l’Atalanta deve prendere un altro attaccante.