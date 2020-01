Esclusiva: Barrow-Bologna, oggi nuovo contatto

Ogni sessione di mercato ha una storia infinita. Vi abbiamo raccontato tutto di Musa Barrow e del discorso molto avviato con il Bologna. Dopo vari incontri, oggi ci sarà un nuovo contatto con l’Atalanta per provare a chiudere un’operazione da 18 mesi (obbligo di riscatto). Con o senza Ibanez nell’operazione. Barrow gradisce molto il Bologna, Mihajlovic insiste, il Toro ha già messo in agenda un incontro per domani. Ma il Bologna spera di anticipare…

Foto: Atalanta Twitter