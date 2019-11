Esclusiva: Barrow-Atalanta, rinnovo fino al 2024. E l’Hellas insiste

Musa Barrow ha rinnovato il contratto con l’Atalanta fino al 2024. C’era una vecchia promessa, risalente al periodo delle numerose proposte, vi abbiamo raccontato soprattutto il pressing del Borussia Dortmund, qualsiasi offerta respinta al mittente. Ma anche quello dell’Hellas Verona, una destinazione che Barrow avrebbe gradito non poco. E negli ultimi giorni l’Hellas è tornato alla carica per gennaio, stavolta potrebbero esserci i presupposti per arrivare a un accordo, con il placet di Gasperini che la scorsa estate aveva preferito avere l’attaccante gambiano nel gruppo di attaccanti a sua disposizione.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta