Esclusiva: Barrow, accordo totale con il Bologna. A un passo anche Ibanez

Fumata bianca durante l’incontro tra il Bologna e l’avvocato Sorrentino, agente di Musa Barrow. Intesa fino al 2024, lo stesso contratto (evidentemente ritoccato) che l’attaccante gambiano aveva a Bergamo. In dirittura anche l’intesa tra i club, all’Atalanta 13 milioni più bonus, con la probabile formula del prestito con obbligo di riscatto. In dirittura la trattativa anche per il trasferimento a Bologna del difensore Ibanez che il club rossoblù vorrebbe prelevare a titolo definitivo.