Esclusiva: Baroni-Reggina, accordo totale per sei mesi senza opzione. Domani la firma

Marco Baroni è il nuovo allenatore della Reggina. Poco fa gli accordi totali: domani l’allenatore firmerà per sei mesi senza opzione. A fine campionato le parti saranno libere, in base ai risultati, di decidere se andare avanti oppure no. Baroni è arrivato a Reggio verso le 22,30, accompagnato dall’amico manager Lorenzo De Santis che lo assiste assieme all’allenatore Luca Puccinelli. Baroni ha incontrato il presidente Gallo, il dg Tempestilli e il ds Taibi. Accordo rapido con una stretta di mano, domattina gli aspetti formali e nel pomeriggio il primo allenamento con la Reggina.

Foto: alfredopedulla.com