Esclusiva: Baroni, domani incontro con la Cremonese. Gli scenari

In questo tourbillon sulle panchine, è coinvolta anche la serie B. Lo Spezia ha deciso almeno per ora di andare avanti con Italiano, nei giorni scorsi era stato proposto Di Biagio. Anche il Livorno continua con Breda, malgrado la rovinosa caduta contro il Chievo. Imminenti novità a Cremona dove Rastelli è stato ormai sfiduciato, domani ci sarà un incontro con Marco Baroni per arrivare a un accordo, dopo i sondaggi con Iachini e Nicola, entrambi orientati ad aspettare un’occasione in serie A.

Foto: Twitter ufficiale Frosinone