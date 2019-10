Tutto confermato. Marco Baroni era da domenica sera – come raccontato – nella lista della Cremonese, ieri vi avevamo anticipato l’incontro per arrivare all’accordo. Incontro positivo, intesa fino al prossimo giugno. A Rastelli era già stata manifestata la sfiducia, ora gli verrà comunicato l’esonero per la svolta Cremonese.

Foto: sito ufficiale Benevento