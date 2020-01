Esclusiva: Bari su Veseli e Tremolada. Ma dipende da Ninkovic

Il Bari farà almeno un altro paio di colpi fino al 31 gennaio. L’infortunio a Di Cesare, comunque non grave, impone l’acquisto di un altro specialista del reparto arretrato. Stamattina l’Empoli ha proposto Frederic Vaseli che è fuori lista, ci sono buone possibilità. Piace sempre molto Ninkovic ma siamo in una fase di stand-by. Se non dovesse sbloccarsi, avanti per Luca Tremolada in uscita da Brescia. Intanto il Bari è pronto ad accogliere Karim Laribi: il giocatore è già in città, ormai si attende solo l’ufficialità dell’operazione.