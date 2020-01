Nessun intoppo, tutto confermato. Stasera è atteso a Bari Matteo Ciofani, il difensore che lascerà il Pescara visto che gli abruzzesi hanno virato su Raffaele Pucino dell’Ascoli. In uscita l’attaccante Franco Ferrari che ha molte richieste in C (Como e Vicenza in testa) ma che spera di andare in B, l’Ascoli lo segue e lo apprezza.