Esclusiva: Bari show, incontri per Ninkovic e Laribi. Empoli, in arrivo Ciciretti e Tutino!

Il Bari si scatena. Vi avevamo anticipato che l’obiettivo primario è quello di chiudere il doppio colpo: Laribi più Ninkovic. Bene, nel giro di 48 ore ci saranno gli incontri per chiudere una doppia, importantissima, operazione. L’Empoli gradisce la contropartita Ciciretti, siamo ai dettagli. E il Napoli ha deciso di mandare anche Gennaro Tutino, reduce dal prestito con l’Hellas: si chiude nelle prossime ore, ma ci sono gli accordi. Anche l’Ascoli voleva Tutino, al centro di un’autentica asta in serie B: sarà Empoli. Ma intanto il Bari affonda per due colpi di spessore.