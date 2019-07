Esclusiva: Bari scatenato, in arrivo Corsinelli. E al Piacenza va Nannini

Il mercato del Bari è da alta serie B, un autentico lusso per la C. Prossimo acquisto sarà l’esterno sinistro Francesco Corsinelli, classe 1997, un altro buon profilo per un organico molto competitivo. Al Piacenza andrà il terzino sinistro Cosimo Nannini, classe 1999, lo scambio sarà perfezionato nel giro di 24 ore.