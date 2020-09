Esclusiva: Bari, priorità Ciurria. Anche Scavone per il Pordenone. Avanza Marras

Il Bari ha una priorità per l’attacco, ve ne avevamo parlato sabato: si chiama Patrick Ciurria, in scadenza nel 2022 con il Pordenone. La trattativa con il club friulano sta procedendo, non soltanto il terzino Berra ma anche il centrocampista Scavone all’interno dell’affare. Il Pordenone, però, chiede l’obbligo di riscatto al Bari in caso di promozione in B. Il Bari aspetta di sbloccare gli arrivi di Celiento e De Risio (al momento non preoccupa la concorrenza dell’Alessandria) e ha una trattativa in stato avanzato per l’esterno offensivo Manuel Marras, svincolatosi dal Livorno.

Foto: logo Bari.