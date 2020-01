Esclusiva: Bari, preso Maita. Il centrocampista stasera in città. I dettagli

Mattia Maita al Bari: operazione sbloccata e completata. Come già anticipato, il centrocampista classe 1994 lascia il Catanzaro (che nel frattempo, come previsto, ha chiesto Corapi ex Trapani) e già stasera sarà in Puglia. Maita, classe 1994, arriva a Bari a titolo definitivo, contratto fino al 2021 con opzione fino al 2022. La curiosità di questa vicenda è che avevano attribuito Corapi al Bari, i pugliesi non sono stati mai interessati. Invece, Corapi va a Catanzaro e libera Maita per il Bari: curioso. E il club pugliese non ha smesso di pensare a Ninkovic, aspettando il via libera per Laribi.