Il Bari si muove sul mercato. Il club biancorosso negli ultimi minuti ha completato un’operazione in entrata: è fatta per il trasferimento di Giovanni Terrani, attaccante classe 1994, svincolato dopo l’esperienza con il Piacenza. Terrani firmerà con il Bari un contratto di tre anni più opzione per un’ulteriore stagione.