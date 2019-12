Esclusiva: Bari, no a Mazzeo. Proposto Di Piazza, al Catania piace Ferrari

No a Fabio Mazzeo, in uscita dal Livorno e seguito dal Bari fino a qualche settimana fa. Il club pugliese evidentemente vuole scatenarsi in attacco, ma non ritiene Mazzeo idoneo anche perché sia Antenucci che Simeri stanno facendo benissimo. Il Bari cerca soprattutto un trequartista di spessore. Ma potrebbe arrivare lo stesso un altro attaccante, c’è un discorso avviato con il Catania per la punta centrale Matteo Di Piazza che compirà 32 anni il prossimo 1 gennaio. Il suo agente Tateo (specializzato in trattative di Serie C, lo stesso delle goffe smentite relative alla trattativa Sarao-Reggina) lo ha proposto al Bari. Ne stanno parlando le due società, Di Piazza (scadenza 2021) per il Catania è una pedina molto importante, ma bisogna programmare il resto della stagione anche alla luce delle recenti difficoltà societarie. Di Piazza è reduce da un infortunio, si è stirato a Teramo, al Catania piace molto Franco Ferrari che potrebbe lasciare il Bari a prescindere da un eventuale scambio.