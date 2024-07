Esclusiva: Bari, in serata la firma di Novakovich

Un nuovo attaccante per il Bari. Confermato quanto vi avevamo raccontato in esclusiva, ovvero l’irruzione del club pugliese per Andrija Novakovich, attaccante statunitense classe 1996 di proprietà del Venezia. Dopo quanto accaduto negli ultimi due giorni, ieri avevamo aggiunto che mancava soltanto il via libera del club lagunare, tutto ok. In serata Novakovich firmerà il contratto che lo legherà al Bari, nuovo rinforzo per Longo.

Foto: Logo Bari