Esclusiva: Bari, in arrivo il difensore Pinto dalla Salernitana (via Fiorentina)

Un altro colpo del Bari. E’ in stato avanzato la trattativa per Pierluigi Pinto, attualmente alla Salernitana ma di proprietà della Fiorentina. Classe 1998, è un difensore centrale che può giocare sulla fascia sinistra. Operazione in dirittura.