Esclusiva: Bari, è fatta per il terzino Cascione (ex Foggia)

Il Bari non si ferma. E’ fatta per Bruno Cascione, terzino destro classe 2000 che all’occorrenza può giocare anche come difensore centrale. Operazione chiusa un’ora fa, Cascione (nell’ultima stagione a Cerignola) si libererà dal Foggia dopo i noti problemi. E firmerà per un Bari sempre più ambizioso.