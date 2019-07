Esclusiva: Bari, è fatta per il difensore Perrotta dal Pescara. Contratto di quattro anni

Non soltanto Sabbione, in arrivo anche la firma del difensore Marco Perrotta. C’è l’accordo con il Pescara per il difensore classe 1994, adesso è il momento di mettere nero su bianco. Perrotta aveva già un impegno fino al 2022 con il club abruzzese, a Bari prolungherà fino al 2023.