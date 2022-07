Esclusiva: Bari, ci siamo per il ritorno di Bellomo. Alla Reggina va Lollo

Nicola Bellomo è sul punto di tornare a Bari. Dopo la trattativa dei giorni scorsi, è stato nelle ultime ore raggiunto un accordo di massima per il ritorno a casa del trequartista. La Reggina avrà in cambio Lorenzo Lollo, centrocampista classe 1990 ex Carpi, e a quel punto ci saranno tutti gli incastri per l’operazione. Bellomo, barese doc, è cresciuto nelle giovanili del club biancorosso, nel 2013 andò al Torino, l’ultima esperienza al San Nicola risale a gennaio 2015, in prestito dal Chievo. Ora i tempi sono maturi per un nuovo amarcord.

Foto: instagram Nicola Bellomo