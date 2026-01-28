Esclusiva: Bari a sorpresa, c’è Piscopo per l’attacco

28/01/2026 | 10:55:08

Il Bari sta chiudendo un’operazione a sorpresa. Si tratta di Kevin Piscopo, classe 1998, trequartista che può coprire più ruoli in uscita dalla Juve Stabia. Dalla novità di ieri inaspettata (Cavuoti) alla svolta imminente per Piscopo dopo aver concretizzato Esteves e Cuni che vi abbiamo raccontato nei dettagli. Il club cerca la svolta per risalire in classifica e uscire dalle sabbie mobili, i tre punti conquistati a Cesena hanno dato una spinta importante.

Foto: sito Juve Stabia