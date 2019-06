Esclusiva: Barella, l’Inter ha fretta. Presto nuovo incontro con il Cagliari e… più bonus

Domani Stefano Sensi. Presto anche Nicolò Barella per la nuova Inter di Conte. Il club nerazzurro ha incontrato per l’ennesima volta il suo agente Alessandro Beltrami spiegando la strategia. Questa: l’intenzione è quella di arrivare a 45 milioni con i bonus, circa 5 milioni in più rispetto alla proposta precedente, in attesa di capire se sarà sufficiente e se si dovrà aggiungere una contropartita tecnica. Come raccontiamo da mesi, il futuro di Barella è segnato, ora l’Inter vuole accelerare in modo da mettere al più presto a disposizione di Conte due centrocampisti italiani e di assoluta qualità.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro