Esclusiva: Barella, l’Inter alzerà i bonus e chiuderà la pratica. Lukaku presto nel vivo!

Nicolò Barella all’Inter: non c’è grande fretta, ma c’è la certezza che verranno risolti tutti i problemi. Tra l’altro il centrocampista è in vacanza dopo gli Europei con l’Under 21 e sa già che il suo futuro sarà nerazzurro. L’Inter ha intenzione di aumentare i bonus, come già anticipato, per attestarsi sui 44-45 milioni, ben oltre i 40 tra base fissa e bonus proposti fin qui. E quindi, si tratta soltanto di aspettare il prossimo contatto con Giulini, la presenza di Carli a Milano non ha portato ad alcun tipo di summit. Contemporaneamente l’Inter, che ha da tempo l’intesa con Dzeko in attesa di formalizzare con la Roma, sta entrando nel vivo dell’operazione Lukaku. Romelu ha detto sì da quasi un mese, c’è già l’accordo sull’ingaggio (come vi abbiamo raccontato), nei prossimi giorni verrà fatta una proposta ufficiale al Manchester United, operazione da 70 milioni con pagamento dilazionato.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United