Esclusiva: Barella corre verso l’Inter (da un anno…). Formula e cifre

Nicolò Barella per noi corre verso l’Inter da un anno, abbiamo la documentazione pronta. Scherzi a parte, ora il suo inseguimento, nessuna sorpresa, sta per concretizzarsi. Lo hanno mandato ovunque, chi al Napoli a gennaio chi altrove, ma ormai siamo a un passo dall’approdo in nerazzurro. Oggi era il giorno dell’annunciato contatto-incontro tra Inter e Cagliari. Si è arrivato a questo tipo di determinazione: 40 milioni cash base fissa, più bonus da 5 milioni in su. La formula più probabile, in attesa di accordi definitivi, è prestito (oneroso, magari molto oneroso) con obbligo di riscatto, con l’aggiunta di bonus da 5 milioni in su. Le cifre possono cambiare di qualche milione nella distribuzione, dettagli. In modo, comunque, da avvicinarsi ai 50 milioni chiesti da Giulini. Zero contropartite tecniche, compreso qualche nome fantasioso fatto settimane fa. Ora lo striscione è vicino, ma sinceramente lo è sempre stato (carta canta…).

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro