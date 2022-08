Esclusiva: Barak alla Fiorentina, affare in chiusura

Antonin Barak si appresta a diventare un nuovo centrocampista della Fiorentina. Chiusura prevista già nelle prossime 24-36 ore dopo questo turno di campionato. A conferma di quanto vi avevamo anticipato martedì: un uomo solo al comando, esattamente lo specialista del Verona che – guardacaso – è ai margini della sua attuale squadra (ancora per poco). E vale quanto raccontato venerdì, il Verona è disponibile a una formula alla Simeone, prestito con diritto di riscatto che non per forza deve diventare obbligo. La valutazione è di 11-12 milioni, ma questo sono dettagli che verranno definiti presto. Italiano aspetta un nuovo rinforzo, Barak.

Foto: Barak Instagram