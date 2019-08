Esclusiva: Balotelli, ecco la super offerta del Brescia. Ma il Flamengo…

Mario Balotelli è stritolato dall’affetto – social e non solo – dei tifosi del Brescia. Cellino vuole regalare alla piazza il colpo da novanta in attacco, nelle ultime ore ha messo sul piatto una super offerta di ingaggio per cercare di convincere Mario: base fissa di 2 milioni di euro più 1,5 a stagione in caso di salvezza, altri 2 milioni se le Rondinelle dovessero qualificarsi a una competizione europea. Nel frattempo il Flamengo non molla, è atteso in Europa proprio in queste ore, con il club brasiliano che ha già presentato un’importante proposta fino al 2021. Balotelli è intrigato dalla possibilità di giocare in Brasile, ma la soluzione Brescia – città nella quale è cresciuto – lo affascina non poco.

Foto: Twitter ufficiale Marsiglia