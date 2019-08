Esclusiva: Badelj-Fiorentina, domani il giorno. Su Berge e non solo…

La forte accelerata che vi abbiamo raccontato stamattina sta per portare alla svolta Badelj. La Fiorentina è vicina, molto vicina, già domani può essere il giorno giusto per chiudere. Il croato ha iniziato con il piglio giusto la sua stagione con la Lazio, ma il suo cuore è rimasto a Firenze. Pronta un’offerta di uno o due milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo per un totale di 7-8 milioni. Per la Lazio sarebbe una plusvalenza, per Badelj l’agognato ritorno in viola. Fiducia, serve l’ultimo passaggio con Lotito. Ma la Fiorentina prenderà un altro centrocampista: possibile offerta per Berge del Genk, mentre Valentin Rongier del Nantes spinge per sbarcare in serie A. E Demme? Aveva raggiunto un accordo sull’ingaggio, oggi è stato scavalcato da Badelj. Il resto lo vedremo.

Foto: Twitter Lazio