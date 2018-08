Esclusiva: Bacca, inutile sondaggio Sporting. Suso, la posizione del Milan. Su Martial e Locatelli…

Il Milan ha liberato Luca Antonelli: l’Empoli era in vantaggio sul Genoa, come segnalato qualche giorno fa, ed è andato fino in fondo anche perché avrebbe garantito una migliore visibilità al terzino. La posizione della società rossonera su Suso è chiara: non si cede, a meno di una proposta faraonica. Soprattutto se non fosse individuato un sostituto all’altezza, al momento Suso (malgrado il gradimento della Roma) è più dentro il Milan piuttosto che fuori. Ma la situazione va seguita, nell’incontro di oggi il suo agente Lucci ha chiesto un aumento e l’abolizione della clausola per il futuro, preannunciando alcune proposte. È stato un confronto sereno, ma ancora non è stata messa la parola fine. Se la situazione cambiasse, il Milan dovrebbe avere un sostituto all’altezza e il nome che piace di più – almeno oggi – è quello di Martial. Malgrado la conclusione del mercato inglese possono esserci ancora spiragli, lo diciamo con molta prudenza, ma tenendo conto di un particolare: il rapporto tra l’attaccante e il club è ai minimi storici. E comunque Martial resterebbe un nome per il futuro, soprattutto se il rapporto con lo United non migliorasse. La partita per Locatelli al Sassuolo verrà giocata nuovamente nei prossimi giorni. Capitolo Bacca: sondaggio inutile dello Sporting Lisbona, inutile nel senso che non ci sono sbocchi. Il Villarreal ci riproverà, ma soltanto alle condizioni del Milan.

Foto: Maldini Instagram