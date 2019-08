Esclusiva: Babacar rifiuta tutto. Se la Spal…

Babacar ha detto no a tutto e a tutti. Non soltanto al Lecce, che aveva raggiunto l’accordo sia con il Sassuolo che con il suo agente, ma anche a due club stranieri che si sono materializzati nell’ultima settimana. Babacar vuole aspettare ancora. Ed è possibile che dietro la sua resistenza ci sia la concreta possibilità di andare alla Spal, soltanto quando verrà trovata una sistemazione ad Alberto Paloschi. Condizione imprescindibile per fare una nuova operazione in entrata nel reparto offensivo.

Foto: zimbio