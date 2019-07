Esclusiva: Babacar più Dell’Orco, il Lecce chiude

Il Lecce ha ormai piazzato un importante dopo colpo. Vi abbiamo dato la base d’intesa con il Sassuolo per Babacar, probabile formula il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, oppure a titolo definitiva. Il Lecce ha intenzione di fare un grande investimento per l’attaccante, dopo aver memorizzato le difficoltà di arrivare a Burak Yilmaz. Operazione allargata con il coinvolgimento di Cristian Dell’Orco che aveva molto mercato in B ma che a Lecce potrà esibirsi in serie A. Mentre Magnani, che piaceva al club salentino, è da giorni in orbita Brescia. Intanto, il Lecce si scatena ancora sul mercato…