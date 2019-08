Esclusiva: Babacar, l’Hellas vuole chiudere. Ma la Spal…

L’Hellas vuole chiudere l’operazione Babacar dopo l’incontro proficuo di ieri. Il Sassuolo chiede un paio di milioni per il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. L’Hellas sta programmando qualche uscita minore per finanziare l’operazione. Babacar era stato riproposto al Lecce qualche giorno fa, ma la frattura dello scorse settimane – quando l’attaccante rifiutò – sembra insanabile. La Spal potrebbe tornare in gioco, è un profilo che interessa molto, soltanto in caso di cessione di Paloschi (che guadagna 1,2 milioni) oggi non semplice. Intanto, l’Hellas vuole accelerare.

Foto: zimbio