Esclusiva: Babacar-Lecce, ora l’ultimo sì. Dell’Orco a prescindere

Il Lecce sta lavorando per ottenere l’ultimo sì dell’attaccante Babacar. C’è l’accordo con il Sassuolo, anche quello con il procuratore del direttore interessato, ora si aspetta che proprio Babacar sciolga le ultimissime riserve. Resta lui il grande obiettivo per il reparto offensivo, in un discorso – già raccontato – con il Sassuolo che prevede il coinvolgimento dei difensori Goldaniga e Dell’Orco. Quest’ultimo arriverà a prescindere a Lecce.

Foto: zimbio