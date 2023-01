Esclusiva: Avellino, Tounkara atteso per domani. E c’è l’accordo con Gori

Mamadou Tounkara è il colpo per l’attacco dell’Avellino, confermando quanto vi avevamo anticipato lo scorso 8 gennaio. La novità è che l’ormai ex attaccante del Cittadella potrebbe essere già domani in Irpinia, al massimo il suo arrivo slitterà di 24 ore. Ci sono gli accordi anche con il centrocampista Mirko Gori, in attesa del via libera della Triestina. In tal caso anche Gori sarebbe ad Avellino entro metà settimana.

foto: Twitter Avellino