Esclusiva: Avellino, forte scatto per il difensore centrale Bellich

23/06/2025 | 00:08:51

L’Avellino punta a un mercato competitivo per consegnare una squarta forte a Biancolino. Nelle ultime ore c’è stato uno scatto forte per Marco Bellich, difensore centrale mancino classe 1999 di proprietà della Juve Stabia. L’Avellino punta a chiudere l’operazione e in questa settimana ci saranno nuovi contatti.

Foto: Instagram Juve Stabia