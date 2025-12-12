Esclusiva: Avellino, fari accesi sul difensore centrale Dellavalle

12/12/2025 | 11:31:54

Non solo Marco Sala, terzino sinistro classe 1999 in uscita dal Como, l’Avellino lavora per chiudere altri colpi. Sala non è una notizia perché svelata ieri pomeriggio dal direttore sportivo Ludi nel corso di un’intervista rilasciata a Sportchannel. Andiamo oltre: l’Avellino ha manifestato un forte interesse per il difensore centrale Alessandro Dellavalle, 22 anni il prossimo 5 gennaio, attualmente in prestito al Modena ma di proprietà del Torino che lo aveva fatto esordire in Serie A ai tempi di Juric. L’Avellino ci sta provando in modo concreto e confida di arrivare a un accordo.

Foto: X Avellino