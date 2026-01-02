Esclusiva: Avellino, è fatta per il prestito di Filippo Reale dalla Roma

02/01/2026 | 13:05:35

Affare fatto. Filippo Reale, difensore centrale classe 2006 di proprietà della Roma, sarà un nuovo calciatore dell’Avellino. Confermata la nostra esclusiva dello scorso 23 dicembre, confermata poi il 29 dicembre. Reale interrompe il prestito con la Juve Stabia per trasferirsi in Irpinia dove è atteso tra domani e dopodomani. Prestito fino a giugno, ma con la volontà di prolungarlo se le cose dovessero andare nel migliore dei modi.